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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сина підозрюваного у держзраді ексміністра Лавриновича спіймали на співпраці з лобістом 1XBet Борисом Баумом

Сина підозрюваного у держзраді ексміністра Лавриновича спіймали на співпраці з лобістом 1XBet Борисом Баумом

Київ • УНН

 • 221478 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Син колишнього міністра юстиції часів Януковича Максим Лавринович, батьку якого вчора повідомили про підозру в держзраді, співпрацював з лобістом проросійської букмекерської компанії 1XBet Борисом Баумом. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Наші гроші”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проросійський букмекер 1XBet працює в росії під прикриттям ФСБ - InformNapalm

Деталі

Дані з Єдиного державного реєстру в системі YouControl свідчать про те, що Борис Баум на 2018 рік був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Про-енерджі-консалтинг».

Цитата

“В українському держреєстрі Борис Баум як мешканець Києва був співвласником ТОВ «Про-енерджі-консалтинг» (у партнерстві з норвезьким бізнесом будує сонячну електростанцію біля Броварів). У цьому проекті партнером Баума виступав юрист Максим Лавринович, син ексміністра юстиції Олександра Лавриновича”, - зазначають журналісти.

Нагадаємо

Вчора ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу заочно повідомили про підозру щодо підготовки "Харківських угод": за розробку проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року.

Додамо

Борис Баум - колишній перший заступник голови Консультативно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), який втратив свою посаду після скандалу з букмекерською компанією 1XBet.

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1XBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей.

За словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в Інтернеті видали за протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні. Відразу після публікації розслідування власники-росіяни 1XBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" – базу даних злочинів проти національної безпеки України.

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