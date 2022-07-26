Сына подозреваемого в госизмене экс-министра Лавриновича поймали на сотрудничестве с лоббистом 1XBet Борисом Баумом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сын бывшего министра юстиции времен Януковича Максим Лавринович, отцу которого вчера сообщили о подозрении в госизмене, сотрудничал с лоббистом пророссийской букмекерской компании 1XBet Борисом Баумом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Наши гроши”.
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Детали
Данные из Единого государственного реестра в системе YouControl свидетельствуют о том, что Борис Баум на 2018 год был конечным бенефициарным владельцем ООО «Про-энерджи-консалтинг».
Цитата
“В украинском госреестре Борис Баум как житель Киева был совладельцем ООО «Про-энерджи-консалтинг» (в партнерстве с норвежским бизнесом строит солнечную электростанцию возле Броваров). В этом проекте партнером Баума выступал юрист Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича", - отмечают журналисты.
Напомним
Вчера экс-министру юстиции Александру Лавриновичу заочно сообщили о подозрении в подготовке "Харьковских соглашений": за разработку проекта, согласование, подписание, ратификации и имплементацию соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г.
Добавим
Борис Баум – бывший первый заместитель председателя Консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), потерявший свой пост после скандала с букмекерской компанией 1XBet.
Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1XBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег.
По словам расследователей, лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в Интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине. Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.