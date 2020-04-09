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Син “українського диверсанта” Дудки заявив, що влада не комунікує з родичами політв’язнів

Київ • УНН

 • 15123 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українська влада не комунікує з родичами політв’язнів. Про це заявив син засудженого у “справі українських диверсантів” Володимира Дудки Ілля на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“... прочитав новину на сторінці Офіс Президента України, що домовилися про новий обміні... про політв’язнів ні слова, як і весь останній час. Все стихло. Обіцянка президента Володимира Зеленського не виконана, скільки чекати і чи варто чекати наступного “треку” - невідомо, оскільки комунікації з родичами політв’язнів немає ніякої", - написав Дудка.

Також Дудка розповів, що спілкувався по телефону з батьком.

"... у нього все без змін... зі здоров’ям дуже погано - вчора тиск піднявся до 200/110, сьогодні 170/100“, - зазначив Дудка.

Нагадаємо, 8 квітня у Зеленського заявили про домовленості щодо обміну не пізніше Великодня.

Як повідомлялося, Севастопольський міський суд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

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