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Син прем'єра Японії пішов у відставку після публічного обурення закритою вечіркою в офіційній резиденції

Син прем'єра Японії пішов у відставку після публічного обурення закритою вечіркою в офіційній резиденції

Київ • УНН

 • 489193 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у понеділок, що його син йде у відставку з посади виконавчого секретаря з політичних питань, щоб взяти на себе відповідальність за використання резиденції прем'єр-міністра для приватної вечірки, на якій веселощі були викриті на фотографіях у журналах, що викликали громадське обурення. Про це УНН інформує посилаючись на Japan Times.

Деталі

Шотаро Кісіда, виконавчий секретар свого батька з політичних питань та старший син, запросив групу людей, включаючи родичів, на вечірку 30 грудня в офіційній резиденції прем'єр-міністра.

На фотографіях, опублікованих тижневиком Shukan Bunshun, син Кісіди та його родичі позують на сходах із червоною килимовою доріжкою. На інших фотографіях гості стояли на трибуні, наче проводили пресконференцію.

"Як секретар з політичних питань (прем'єр-міністра), який обіймає громадську посаду, його дії були недоречними, і я вирішив замінити його, щоб він узяв на себе відповідальність", - заявив Кісіда журналістам у понеділок увечері. Він сказав, що у четвер його сина замінить інший секретар, Такаєсі Ямамото.

Кісіда зазначив, що зробив своєму синові сувору догану, але це не змогло придушити критику з боку опозиційних законодавців, що продовжується, і громадське обурення, які знизили його рейтинги підтримки.

У жовтні Кісіда призначив свого сина політичним секретарем, однією із восьми посад секретарів прем'єр-міністра. Призначення, що розглядається як крок до підготовки його як спадкоємця, піддалося критиці як кумівство, поширене в японській політиці, де довгий час домінували спадкові законодавці. Його син раніше був особистим секретарем батька.

Син Кісіди не вперше критикується за використання свого службового становища в особистих цілях. Йому зробили догану за те, що він використав посольські автомобілі для приватних екскурсій Великою Британією та Парижем, а також за купівлю сувенірів для членів кабінету міністрів у розкішному універмазі в Лондоні, коли він супроводжував свого батька у поїздках.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно раніше назвав вечірку в офіційній резиденції «недоречною» та пообіцяв забезпечити належне управління об'єктом для запобігання зловживанням у майбутньому.

Майже 100-річна будівля раніше була офісом прем'єр-міністра і стала житловим приміщенням у 2005 році, коли було збудовано новий офіс.

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