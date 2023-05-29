Сын премьера Японии ушел в отставку после публичного возмущения закрытой вечеринкой в официальной резиденции

Детали

Шотаро Кисида, исполнительный секретарь своего отца по политическим вопросам и старший сын, пригласил группу людей, включая родственников, на вечеринку 30 декабря в официальной резиденции премьер-министра.

На фотографиях, опубликованных еженедельником Shukan Bunshun, сын Кисиды и его родственники позируют на лестнице с красной ковровой дорожкой. На других фотографиях гости стояли на трибуне, как будто проводили пресс-конференцию.

"Как секретарь по политическим вопросам (премьер-министра), занимающий общественную должность, его действия были неуместными, и я решил заменить его, чтобы он взял на себя ответственность", - заявил Кисида журналистам в понедельник вечером. Он сказал, что в четверг его сына заменит другой секретарь, Такаеси Ямамото.

Кисида отметил, что сделал своему сыну строгий выговор, но это не смогло подавить продолжающуюся критику со стороны оппозиционных законодателей и общественное возмущение, которые снизили его рейтинги поддержки.

В октябре Кисида назначил своего сына политическим секретарем, одной из восьми должностей секретарей премьер-министра. Назначение, рассматриваемое как шаг к подготовке его в качестве наследника, подверглось критике как кумовство, распространенное в японской политике, где долгое время доминировали наследственные законодатели. Его сын ранее был личным секретарем отца.

Сын Кисиды не впервые подвергается критике за использование своего служебного положения в личных целях. Ему сделали выговор за то, что он использовал посольские автомобили для частных экскурсий по Великобритании и Парижу, а также за покупку сувениров для членов кабинета министров в роскошном универмаге в Лондоне, когда он сопровождал своего отца в поездках.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее назвал вечеринку в официальной резиденции «неуместной» и пообещал обеспечить надлежащее управление объектом для предотвращения злоупотреблений в будущем.

Почти 100-летнее здание ранее было офисом премьер-министра и стало жилым помещением в 2005 году, когда был построен новый офис.