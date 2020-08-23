Син Маркевича зазнав розгромної поразки у дебютній грі в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. "Олександрія" на КСК "Ніка" в першому турі чемпіонату України з футболу – Прем'єр-ліга, здобула виграш над "Маріуполем", передає кореспондент УНН.
Нападник Шастал на 45 хвилині матчу виборов м’яч у чужій штрафній після передачі Валерія Лучкевича та успішно пробив голкіпера Гальчука. Два голи у ворота приазовців за три хвилини на початку другої половини, вирішили долю протистояння. Відзначилися Гордієнко та Мишенко.
Наприкінці зустрічі команди обмінялися голами: за господарів забив Безбородько, а гол-престижу у “Маріуполя” в активі Кулакова.
Примітно, що одного разу “Маріуполь” врятувала поперечина після пострілу Устименка.
Зауважимо, що перший матч на чолі “Маріуполя” провів син голови комітету національних збірних УАФ Мирона Маркевича — Остап Маркевич.