Сын Маркевича потерпел разгромное поражение в дебютной игре в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. "Александрия" на КСК "Ника" в первом туре чемпионата Украины по футболу - Премьер-лига, получила выигрыш над "Мариуполем", передает корреспондент УНН.
Нападающий Шастал на 45 минуте матча получил мяч в чужой штрафной после передачи Валерия Лучкевича и успешно пробил голкипера Гальчука. Два гола в ворота приазовцев за три минуты в начале второй половины, решили судьбу противостояния. Отличились Гордиенко и Мишенко.
В конце встречи команды обменялись голами: хозяев забил Безбородко, а гол-престижа в “Мариуполя” в активе Кулакова.
Примечательно, что однажды “Мариуполь” спасла перекладина после выстрела Устименко.
Заметим, что первый матч во главе “Мариуполя” провел сын председателя комитета национальных сборных УАФ Мирона Маркевича — Остап Маркевич.