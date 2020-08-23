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Сын Маркевича потерпел разгромное поражение в дебютной игре в УПЛ

Киев • УНН

 • 10494 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. "Александрия" на КСК "Ника" в первом туре чемпионата Украины по футболу - Премьер-лига, получила выигрыш над "Мариуполем", передает корреспондент УНН.

Сын Маркевича потерпел разгромное поражение в дебютной игре в УПЛ

Нападающий Шастал на 45 минуте матча получил мяч в чужой штрафной после передачи Валерия Лучкевича и успешно пробил голкипера Гальчука. Два гола в ворота приазовцев за три минуты в начале второй половины, решили судьбу противостояния. Отличились Гордиенко и Мишенко.

В конце встречи команды обменялись голами: хозяев забил Безбородко, а гол-престижа в “Мариуполя” в активе Кулакова.

Примечательно, что однажды “Мариуполь” спасла перекладина после выстрела Устименко.

Заметим, что первый матч во главе “Мариуполя” провел сын председателя комитета национальных сборных УАФ Мирона Маркевича — Остап Маркевич.

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