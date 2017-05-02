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Син колишнього голови РДА намагався вивезти 400 тис. дол. готівки за кордон

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 травня. УНН. У понеділок близько 19 години прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину — 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску “Солотвино — Сігет Мармацієй”. Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Син колишнього голови РДА намагався вивезти 400 тис. дол. готівки за кордон

За кермом Maserati знаходилася Олена Йовдій, а її чоловік сидів на пасажирському місці. Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію.

“24-річний Михайло Йовдій — це син Василя Йовдія, керівника партії у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації”, — заявив Геннадій Москаль.

В результаті інциденту було доручено прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути до відповідальності митників пункту пропуску “Солотвино”, котрі “не помітили” під запасним колесом Maserati 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, Закарпатська прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо митників МАПП “Тиса” та прикордонників Чопського прикордонного загону, які дозволили незаконно вивезти в Угорщину 12 тис. 500 блоків тютюну та близько 1 тони бурштину. Керівництво посту та відділу “Тиса” відсторонено від служби.

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