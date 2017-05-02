Сын бывшего главы РГА пытался вывезти 400 тыс. долл. наличности за границу

За рулем Maserati находилась Елена Йовдий, а ее муж сидел на пассажирском месте. При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 тысяч американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию.

“24-летний Михаил Йовдий — это сын Василия Йовдия, руководителя партии в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации”, — заявил Геннадий Москаль.

В результате инцидента было поручено прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска “Солотвино”, которые “не заметили” под запасным колесом Maserati 400 тыс. долларов.

Напомним, Закарпатская прокуратура начала уголовное производство по таможенников МАПП “Тиса” и пограничников Чопского пограничного отряда, которые позволили вывезти в Венгрию 12 тыс. 500 блоков табака и около 1 тонны янтаря. Руководство поста и отдела “Тиса” отстранено от службы.