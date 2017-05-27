Сім'ї 36 прикордонників отримали ключі від квартир у новобудові Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Ордери і ключі від квартир сьогодні у Хмельницькому отримали 36 родин прикордонників, з них 12 — учасники антитерористичної операції. Про це передає кореспондент УНН.
Більшість прикордонників очікували на нове житло від 15 до 20 років. Останній розподіл житлової площі в НАДПСУ ім.Б.Хмельницького проводився у 2004 році.
В урочистостях брали участь Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко, Міністр МВС Арсен Аваков і заступник Голови АП Валерій Кондратюк.
У Хмельницькому продовжують будівництво житла для сімей прикордонників. Загалом, на квартирному обліку в загальній черзі нині перебуває 325 родин прикордонників, з яких 78 учасників бойових дій, 19- позачергових, як ветерани служби.
Нагадаємо, 27 травня випуск офіцерів-прикордонників пройшов у Хмельницькому.