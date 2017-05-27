Семьи 36 пограничников получили ключи от квартир в новостройке Хмельницкого
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Ордера и ключи от квартир сегодня в Хмельницком получили 36 семей пограничников, из них 12 — участники антитеррористической операции. Об этом передает корреспондент УНН.
Большинство пограничников ожидали новое жилье от 15 до 20 лет. Последний распределение жилой площади в НАДПСУ Б.Хмельницкого проводился в 2004 году.
В торжествах принимали участие Председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, Министр МВД Арсен Аваков и заместитель Председателя АП Валерий Кондратюк.
В Хмельницком продолжают строительство жилья для семей пограничников. В общем, на квартирном учете в общей очереди сейчас находится 325 семей пограничников, из которых 78 участников боевых действий, 19-внеочередных, как ветераны службы.
Напомним, 27 мая выпуск офицеров-пограничников прошел в Хмельницком .