Сім'я Клінтон буде присутня на інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Білл і Хілларі Клінтон будуть присутні на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка пройде 20 січня у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на New York Magazine.
За його відомостями, екс-кандидат в президенти від Демократичної партії консультувалася з цього питання з помічниками і друзями кілька тижнів. В результаті подружжя Клінтон прийняла рішення приїхати на інавгурацію з почуття поваги до демократичного процесу в США.
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В день інавгурації Д.Трамп за традицією прийме присягу на вірність країні і конституції на урочистій церемонії на Капітолійському пагорбі. Там же першим прийме присягу новий віце-президент США Майкл Пенс.
Як повідомляв УНН, перша прес-конференція Д.Трампа відбудеться 11 січня.