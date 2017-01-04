Сім'я Клінтон буде присутня на інавгурації Д.Трампа

За його відомостями, екс-кандидат в президенти від Демократичної партії консультувалася з цього питання з помічниками і друзями кілька тижнів. В результаті подружжя Клінтон прийняла рішення приїхати на інавгурацію з почуття поваги до демократичного процесу в США.

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В день інавгурації Д.Трамп за традицією прийме присягу на вірність країні і конституції на урочистій церемонії на Капітолійському пагорбі. Там же першим прийме присягу новий віце-президент США Майкл Пенс.

Як повідомляв УНН, перша прес-конференція Д.Трампа відбудеться 11 січня.