Семья Клинтон будет присутствовать на инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Билл и Хиллари Клинтон будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на New York Magazine.
По его сведениям, экс-кандидат в президенты от Демократической партии консультировалась по этому вопросу с помощниками и друзьями несколько недель. В результате супруги Клинтон приняли решение приехать на инаугурацию из чувства уважения к демократическому процессу в США.
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В день инаугурации Д.Трамп по традиции примет присягу на верность стране и конституции на торжественной церемонии на Капитолийском холме. Там же первым примет присягу новый вице-президент США Майкл Пенс.
Как сообщал УНН, первая пресс-конференция Д.Трампа состоится 11 января.