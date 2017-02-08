Сімейний лікар відіграє ключову роль у попередженні онкологічних захворювань – Е.Коляда
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У профілактиці та своєчасній діагностиці онкологічних захворювань ключову роль відіграє сімейний лікар. Про це під час круглого стону у Верховній Раді України сказала головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва Елеонора Коляда, передає УНН.
“Ключову роль у профілактиці і своєчасній діагностиці онкологічних захворювань на сьогоднішній день, відіграють саме сімейні лікарі. Чому саме сімейні лікарі? Тому що сімейний лікар — це лікар первинного контакту. Саме він, як ніхто інший знає про всіх членів родини, які закріплені за ним. Він знає і рівень життя, і шкідливі звички і інші фактори які впливають на здоров’я родини”, — сказала Е.Коляда.
Також вона зазначила, що саме сімейний лікар може і має вчасно направляти людей на обстеження до того, чи іншого лікаря.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, за кордоном 90% випадків звернень до лікаря вирішується на рівні сімейної медицини.
Також нагадаємо, безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.
Як повідомляв УНН, на думку керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, в Україні потрібно створити єдиний медичний простір профілактики й онкологічних захворювань.
“Говорити про створення єдиного медичного простору ми вже втомилися. Рятувати ситуацію такими проектами (соціальними акціями — ред.), звісно, тяжче. Слід приймати радикальні і важливі рішення. Комітетом ВР охорони здоров’я за останні два роки напрацювали ключові законопроекти, які вже слід внести на розгляд до ВР. Тому я вважаю за доцільне внести на розгляд до ВР вже у 2016 році напрацювання комітету охорони здоров’я, бо час іде, а людські життя не повернути”, — сказав він.