Сімейний лікар відіграє ключову роль у попередженні онкологічних захворювань – Е.Коляда

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46820 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 118080 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 123711 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 107189 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 122624 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80775 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89833 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97462 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88873 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 211786 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4м/с
31%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 28661 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 28660 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 31146 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 10221 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 28895 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 123696 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 211776 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 363430 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 298949 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 407723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 2644 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 27231 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24530 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 107177 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 30029 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Сімейний лікар відіграє ключову роль у попередженні онкологічних захворювань – Е.Коляда

Київ • УНН

 • 8882 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У профілактиці та своєчасній діагностиці онкологічних захворювань ключову роль відіграє сімейний лікар. Про це під час круглого стону у Верховній Раді України сказала головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва Елеонора Коляда, передає УНН.

Сімейний лікар відіграє ключову роль у попередженні онкологічних захворювань – Е.Коляда

“Ключову роль у профілактиці і своєчасній діагностиці онкологічних захворювань на сьогоднішній день, відіграють саме сімейні лікарі. Чому саме сімейні лікарі? Тому що сімейний лікар — це лікар первинного контакту. Саме він, як ніхто інший знає про всіх членів родини, які закріплені за ним. Він знає і рівень життя, і шкідливі звички і інші фактори які впливають на здоров’я родини”, — сказала Е.Коляда.

Також вона зазначила, що саме сімейний лікар може і має вчасно направляти людей на обстеження до того, чи іншого лікаря.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, за кордоном 90% випадків звернень до лікаря вирішується на рівні сімейної медицини.

Також нагадаємо, безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.

Як повідомляв УНН, на думку керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, в Україні потрібно створити єдиний медичний простір профілактики й онкологічних захворювань.

“Говорити про створення єдиного медичного простору ми вже втомилися. Рятувати ситуацію такими проектами (соціальними акціями — ред.), звісно, тяжче. Слід приймати радикальні і важливі рішення. Комітетом ВР охорони здоров’я за останні два роки напрацювали ключові законопроекти, які вже слід внести на розгляд до ВР. Тому я вважаю за доцільне внести на розгляд до ВР вже у 2016 році напрацювання комітету охорони здоров’я, бо час іде, а людські життя не повернути”, — сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97