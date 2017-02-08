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Семейный врач играет ключевую роль в предупреждении онкологических заболеваний - Э.Коляда

Киев • УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний ключевую роль играет семейный врач. Об этом во время круглого стону в Верховной Раде Украины сказала главный внештатный специалист по семейной медицине управления здравоохранения Днепровского района города Киева Элеонора Коляда, передает УНН.

Семейный врач играет ключевую роль в предупреждении онкологических заболеваний - Э.Коляда

"Ключевую роль в профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний на сегодняшний день, играют именно семейные врачи. Почему именно семейные врачи? Потому что семейный врач - это врач первичного контакта. Именно он, как никто другой знает о всех членах семьи, которые закреплены за ним. Он знает и уровень жизни, и вредные привычки и другие факторы влияющие на здоровье семьи", - сказала Э.Коляда.

Также она отметила, что именно семейный врач может и должен вовремя направлять людей на обследование к тому или иному врачу.

Напомним, по данным ВОЗ, за рубежом 90% случаев обращений к врачу решается на уровне семейной медицины.

Также напомним, множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги.

Как сообщал УНН, по мнению руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, в Украине нужно создать единое медицинское пространство профилактики и онкологических заболеваний.

"Говорить о создании единого медицинского пространства мы уже устали. Спасать ситуацию такими проектами (социальными акциями - ред.), конечно, тяжелее. Следует принимать радикальные и важные решения. Комитетом ВР здравоохранения за последние два года разработаны ключевые законопроекты, которые следует внести на рассмотрение в ВР. Поэтому я считаю целесообразным внести на рассмотрение в ВР уже в 2016 году наработки комитета здравоохранения, потому что время идет, а человеческие жизни не вернуть", - сказал он.

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