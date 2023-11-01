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Сім проєктів МХП отримали нагороди премії HR-бренд 2023

Київ • УНН

 • 161872 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Компанія МХП системно впроваджує сучасні та прогресивні HR-практики в компанії. Одразу сім проєктів МХП отримали нагороди премії HR-бренд 2023, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Сім проєктів МХП отримали нагороди премії HR-бренд 2023

Деталі

Так, нагороду HR-бренд 2023 отримала Програма «МХП поруч: реінтеграція ветеранів» отримала нагороду у номінації «Соціальний проєкт року».

В номінації «Різноманіття та Інклюзивність» відзначили ще один проєкт МХП, а саме «Жінки підкорюють чоловічі професії».

А проєкт «Автоматизація цілепокладання OKR та оцінки результативності в системі SAP SuccessFactors» визнаний найкращим у номінації «Діджитал HR».

В спеціальній партнерській номінації переміг проєкт «Підтримка ментального здоровʼя співробітників у мирний час та під час війни».

Проєкт «Молодь у фокусі: ефективний процес розвитку талантів» переміг у номінації «Кращий проєкт із залучення талановитої молоді».

Проєкт «Talent council: нові підходи до управління талантами в сучасній компанії» переміг у номінації «Краща програма для розвитку лідерів».

І спеціальну відзнаку журі отримав проєкт «Школа М'ясного сомельє».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП отримав нагороду за благодійність від Глобального договору ООН

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

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