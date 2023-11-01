Семь проектов МХП получили награды премии HR-бренд 2023
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Компания МХП системно внедряет современные и прогрессивные HR-практики в компании. Сразу семь проектов МХП получили награды премии HR-бренд 2023, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Так, награду HR-бренд 2023 получила Программа «МХП рядом: реинтеграция ветеранов» получила награду в номинации «Социальный проект года».
В номинации «Разнообразие и Инклюзивность» отметили еще один проект МХП, а именно «Женщины покоряют мужские профессии».
А проект «Автоматизация целеполагания OKR и оценки результативности в системе SAP SuccessFactors» признан лучшим в номинации «Диджитал HR».
В специальной партнерской номинации победил проект «Поддержка ментального здоровья сотрудников в мирное время и во время войны».
Проект «Молодежь в фокусе: эффективный процесс развития талантов» победил в номинации «Лучший проект по привлечению талантливой молодежи».
Проект «Talent council: новые подходы к управлению талантами в современной компании» победил в номинации «Лучшая программа для развития лидеров».
И специальную награду жюри получил проект «Школа Мясного сомелье».
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Справка
МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.
Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мʼясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.