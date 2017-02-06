Сім комітетів Ради не надали пропозиції до порядку денного сесії – А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До парламенту не надійшли пропозиції від семи комітетів до порядку денного шостої сесії. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Ми мали б почати нашу роботу з затвердження порядку денного шостої сесії ВРУ 8 скликання. Вам підготовлені відповідні документи. Разом з тим слід зазначити, що 7 комітетів ще не подали своїх пропозицій",- сказав А.Парубій.
Він зазначив, що порядок денний сесій готується на основі пропозицій профільних парламентських комітетів.
"На жаль, ще 7 комітетів не подали свої пропозиції і у нас є два шляхи. Один або комітети протягом сьогоднішнього дня проведуть свої засідання, щоб ми могли завтра мати повний перелік усіх пропозицій, або завтра знову може стати питання затвердження тижневого порядку денного",- сказав спікер.
А.Парубій наголосив, що без затвердження порядку денного сесії Рада може розглядати лише питання другого читання.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів про основні блоки питань, які парламент розгляне на поточному пленарному тижні.
За його словами, серед них блок питань екологічної політики, інформатизації, місцевого самоврядування, аграрної політики і захисту прав внутрішньо переміщених осіб.