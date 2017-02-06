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Семь комитетов Рады не подали предложений в повестку дня сессии - А.Парубий

Киев • УНН

 • 4682 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В парламент не поступили предложения от семи комитетов в повестку дня шестой сессии. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

Семь комитетов Рады не подали предложений в повестку дня сессии - А.Парубий

"Мы должны начать нашу работу с утверждения повестки дня шестой сессии ВРУ 8 созыва. Вам подготовлены соответствующие документы. Вместе с тем следует отметить, что 7 комитетов еще не подали свои предложения", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что повестка дня сессий готовится на основе предложений профильных парламентских комитетов.

"К сожалению, еще 7 комитетов не подали свои предложения и у нас есть два пути. Или комитеты в течение сегодняшнего дня проведут свои заседания, чтобы мы могли завтра иметь полный перечень всех предложений, или завтра снова может стать вопрос утверждения недельной повестки дня", - сказал спикер.

А.Парубий отметил, что без утверждения повестки дня сессии Рада может рассматривать только вопросы второго чтения.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных блоках вопросов, которые парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.

По его словам, среди них блоки вопросов экологической политики, информатизации, местного самоуправления, аграрной политики и защиты прав внутренне перемещенных лиц.

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