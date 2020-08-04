Сім команд подали заявки на участь в новому сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українська хокейна ліга повідомила, що попередні заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні чемпіонату Української хокейної ліги — вже подало 7 українських клубів, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
У сезоні 2020/21 очікується участь 8 українських клубів. Наразі список з семи колективів виглядають наступним чином:
“Білий Барс” (Біла Церква), “Дніпро”, “Донбас”, “Кременчук”, “Крижані Вовки” (Київ), “Маріуполь”, і МХК “Сокол” (Київ).
Таким чином, ще одну попередню заявку повинен подати харківський МХК “Динамо”. За форматом участі 8-ми команд в майбутньому сезоні буде сформований календар на 168 матчів — кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл.
Відзначимо, що 5-й ювілейний сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриття 30 вересня 2020 року.