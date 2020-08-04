Сім команд подали заявки на участь в новому сезоні УХЛ

У сезоні 2020/21 очікується участь 8 українських клубів. Наразі список з семи колективів виглядають наступним чином:

“Білий Барс” (Біла Церква), “Дніпро”, “Донбас”, “Кременчук”, “Крижані Вовки” (Київ), “Маріуполь”, і МХК “Сокол” (Київ).

Таким чином, ще одну попередню заявку повинен подати харківський МХК “Динамо”. За форматом участі 8-ми команд в майбутньому сезоні буде сформований календар на 168 матчів — кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл.

Відзначимо, що 5-й ювілейний сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриття 30 вересня 2020 року.