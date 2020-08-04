Семь команд подали заявки на участие в новом сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинская хоккейная лига сообщила, что предварительные заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги — уже подало 7 украинских клубов, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
В сезоне 2020/21 ожидается участие 8 украинских клубов. Сейчас список из семи коллективов выглядят следующим образом:
“Белый Барс” (Белая Церковь), “Днепр”, “Донбасс”, “Кременчуг”, “Ледяные Волки” (Киев), “Мариуполь”, и МХК “Сокол” (Киев).
Таким образом, еще одну предварительную заявку должен подать харьковский МХК “Динамо”. По формату участия 8-ми команд в предстоящем сезоне будет сформирован календарь на 168 матчей — каждый клуб сыграет по 42 матча в 6 кругов.
Отметим, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лиги стартует матчем открытия 30 сентября 2020 года.