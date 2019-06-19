Сільські та районні ради зможуть об'єднуватися для створення освітніх округів – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні під час засідання Кабміну було затверджено Положенням про освітній округ та опорний заклад. Тепер, місцева влада сіл, селищ, районів та об’єднаних територіальних громад в межах одного або кількох регіонів зможе об’єднуватися для створення освітніх округів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
“У документі ми приділили велику увагу питанню опорних шкіл — виписали процедуру конкурсу на отримання такого статусу, мінімальну кількість учнів, структуру навчального процесу. Наразі, за оперативними даними, в Україні налічується 785 опорних шкіл та 1272 їхніх філій. Можливість для утворення освітніх округів має стимулювати владу на місцях уважніше ставитися до мережі освітніх закладів та ефективно витрачати кошти на їх утримання”, — зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Також, за новим Положення кількість учнів в опорних школах має складати не менш як 200 осіб. Тобто у заклад, до якого вкладатимуть ресурси з кількох регіональних та державного бюджету, має охоплювати якісною освітою якнайбільше дітей.
Нагадаємо, відтепер школи зможуть організовувати для дітей мережеву форму здобуття шкільної освіти — це дозволить будувати індивідуальну траєкторію школярам, а також самій школі пропонувати учням цікавіші форми навчання.