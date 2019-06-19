Сельские и районные советы смогут объединяться для создания образовательных округов - МОН

“В документе мы уделили большое внимание вопросу опорных школ — выписали процедуру конкурса на получение такого статуса, минимальное количество учеников, структуру учебного процесса. Сейчас, по оперативным данным, в Украине насчитывается 785 опорных школ и 1272 их филиалов. Возможность для образования образовательных округов должна стимулировать власть на местах внимательнее относиться к сети образовательных учреждений и эффективно тратить средства на их содержание”, — отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также, по новому Положению количество учеников в опорных школах должно составлять не менее 200 человек. То есть в заведение, к которому вкладывать ресурсы из нескольких региональных и государственного бюджета, должен охватывать качественным образованием больше детей.

Напомним, отныне школы смогут организовывать для детей сетевую форму получения школьного образования — это позволит строить индивидуальную траекторию школьникам, а также самой школе предлагать ученикам интересные формы обучения.