Сільраду спіймали на спробі відремонтувати будинок культури, "прикриваючись" COVID-19

“Установлено, що сільська рада незаконно закупила послуги з ремонту концертного залу на суму 379 тис. грн без використання електронної системи закупівель, мотивуючи це здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України”, — йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою до Господарського суду Вінницької області скеровано позовну заяву до однієї з сільських рад Ямпільського району та двох підприємців про визнання недійсними договорів щодо поточного ремонту сільського будинку культури.

Нагадаємо, постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн.