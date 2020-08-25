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Сільраду спіймали на спробі відремонтувати будинок культури, "прикриваючись" COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сільська рада на Вінничині хотіла провести ремонт на кількасот тисяч у концертному залі будинку культури без використання електронної системи закупівель, мотивуючи це здійсненням заходів для боротьби з COVID-19. Про це повідомили УНН у пресслужбі прокуратури області.

Сільраду спіймали на спробі відремонтувати будинок культури, "прикриваючись" COVID-19

“Установлено, що сільська рада незаконно закупила послуги з ремонту концертного залу на суму 379 тис. грн без використання електронної системи закупівель, мотивуючи це здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України”, — йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою до Господарського суду Вінницької області скеровано позовну заяву до однієї з сільських рад Ямпільського району та двох підприємців про визнання недійсними договорів щодо поточного ремонту сільського будинку культури.

Нагадаємо, постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн.

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