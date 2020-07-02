Постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У справі про зрив поставки апаратів штучної вентиляції легенів для лікарень Київської області та привласнення понад 10 млн грн повідомили про підозру директору фірми-постачальника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"У середу, 1 липня, слідчі обласної поліції за оперативного супроводження співробітників управління стратегічних розслідувань в Київській області та за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру директорці фірми-постачальника за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські також вилучили документацію та "чорнові" записи, які підтверджують причетність посадових осіб двох структур до злочинної діяльності, вказали в поліції.
Наразі встановлюється причетність до злочинних дій голови тендерного комітету Київської обласної державної адміністрації та колишнього директора Департаменту охорони здоров’я. Слідство наразі триває.
У ході слідства вже з'ясувалося, що з обласного бюджету були виділені кошти на закупівлю медичного обладнання, щоб запобігти поширенню на території Київської області випадків захворювань, спричинених коронавірусом.
"За результатами проведеного конкурсу перемогу одержала "своя" фірма, яка, відповідно до наданих документів, була офіційним дистриб'ютором в Україні компанії-виробника апаратів штучної вентиляції легенів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з умовами укладеного договору, постачання апаратів ШВЛ "S1100" мало проходити у два етапи - 7 одиниць до 11 травня 2020 року та 8 одиниць до 25 травня 2020 року.
"Але апарати так і не потрапили до лікарень області. Заздалегідь знаючи, що жодних поставок не буде, посадовці тендерного комітету та Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації підписали всі необхідні документи, на підставі яких відбувся повний розрахунок і фірма-постачальник отримала 10,5 мільйонів гривень. Надалі ці кошти мала отримати на свої рахунки компанія-виробник", - зазначили в поліції.
Проте, як з'ясувалося, документи на представництво, які надала фірма-переможець, підроблені. А фірма не є офіційним представником виробника, і кошти, отримані за апарати ШВЛ, виробник також не отримав.
"Оперативники та слідчі вже встановили, куди саме були виведені 10,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Наразі вживаються заходи з їхнього повернення", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Київщині ініціювали розслідування щодо зриву поставки апаратів ШВЛ та привласнення понад 10 млн грн.