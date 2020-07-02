Постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн

ukru
Ексклюзив
11:44 • 15595 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 72521 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 109129 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 111678 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 169392 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140482 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148109 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148770 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129387 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183315 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 42317 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 128771 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 114976 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 115195 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 104289 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 15814 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 72695 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 109170 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 111722 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 104289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 3438 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106241 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106739 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124308 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140737 перегляди
Актуальне
Постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн

Постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн

Київ • УНН

 • 10489 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У справі про зрив поставки апаратів штучної вентиляції легенів для лікарень Київської області та привласнення понад 10 млн грн повідомили про підозру директору фірми-постачальника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"У середу, 1 липня, слідчі обласної поліції за оперативного супроводження співробітників управління стратегічних розслідувань в Київській області та за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру директорці фірми-постачальника за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські також вилучили документацію та "чорнові" записи, які підтверджують причетність посадових осіб двох структур до злочинної діяльності, вказали в поліції.

Наразі встановлюється причетність до злочинних дій голови тендерного комітету Київської обласної державної адміністрації та колишнього директора Департаменту охорони здоров’я. Слідство наразі триває.

У ході слідства вже з'ясувалося, що з обласного бюджету були виділені кошти на закупівлю медичного обладнання, щоб запобігти поширенню на території Київської області випадків захворювань, спричинених коронавірусом.

"За результатами проведеного конкурсу перемогу одержала "своя" фірма, яка, відповідно до наданих документів, була офіційним дистриб'ютором в Україні компанії-виробника апаратів штучної вентиляції легенів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами укладеного договору, постачання апаратів ШВЛ "S1100" мало проходити у два етапи - 7 одиниць до 11 травня 2020 року та 8 одиниць до 25 травня 2020 року.

"Але апарати так і не потрапили до лікарень області. Заздалегідь знаючи, що жодних поставок не буде, посадовці тендерного комітету та Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації підписали всі необхідні документи, на підставі яких відбувся повний розрахунок і фірма-постачальник отримала 10,5 мільйонів гривень. Надалі ці кошти мала отримати на свої рахунки компанія-виробник", - зазначили в поліції.

Проте, як з'ясувалося, документи на представництво, які надала фірма-переможець, підроблені. А фірма не є офіційним представником виробника, і кошти, отримані за апарати ШВЛ, виробник також не отримав.

"Оперативники та слідчі вже встановили, куди саме були виведені 10,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Наразі вживаються заходи з їхнього повернення", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Київщині ініціювали розслідування щодо зриву поставки апаратів ШВЛ та привласнення понад 10 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32