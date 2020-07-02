Поставщику медоборудования для борьбы с COVID-19 сообщили о подозрении в присвоении более 10 млн грн

"В среду, 1 июля, следователи областной полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Киевской области и под процессуальным руководством прокуратуры области сообщили о подозрении директору фирмы-поставщика по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков полицейские также изъяли документацию и "черновые" записи, подтверждающие причастность должностных лиц двух структур к преступной деятельности, указали в полиции.

Сейчас устанавливается причастность к преступным действиям председателя тендерного комитета Киевской областной государственной администрации и бывшего директора Департамента здравоохранения. Следствие сейчас продолжается.

В ходе следствия уже выяснилось, что из областного бюджета были выделены средства на закупку медицинского оборудования, чтобы предотвратить распространение на территории Киевской области случаев заболеваний, вызванных коронавирусом.

"По результатам проведенного конкурса победу одержала "своя" фирма, которая, согласно предоставленных документов, была официальным дистрибьютором в Украине компании-производителя аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Согласно условиям заключенного договора, поставка аппаратов ИВЛ "S1100" должна была проходить в два этапа - 7 единиц до 11 мая 2020 года и 8 единиц до 25 мая 2020 года.

"Но аппараты так и не попали в больницы области. Заранее зная, что никаких поставок не будет, чиновники тендерного комитета и Департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации подписали все необходимые документы, на основании которых произошел полный расчет и фирма-поставщик получила 10,5 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства должна была получить на свои счета компания-производитель", - отметили в полиции.

Однако, как выяснилось, документы на представительство, которые предоставила фирма-победитель, поддельные. А фирма не является официальным представителем производителя, и средства, полученные за аппараты ИВЛ, производитель также не получил.

"Оперативники и следователи уже установили, куда именно были выведены 10,5 миллионов гривен бюджетных средств. Сейчас принимаются меры по их возвращению", - добавили в полиции.

Напомним, в Киевской области инициировали расследование по срыву поставки аппаратов ИВЛ и присвоение более 10 млн грн.