Сельсовет поймали на попытке отремонтировать дом культуры, "прикрываясь" COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сельский совет в Винницкой области хотел провести ремонт на несколько сотен тысяч в концертном зале дома культуры без использования электронной системы закупок, мотивируя это осуществлением мер по борьбе с COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
“Установлено, что сельсовет незаконно закупил услуги по ремонту концертного зала на сумму 379 тыс. грн без использования электронной системы закупок, мотивируя это осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения эпидемии и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины”, — говорится в сообщении.
Так, прокуратурой в Хозяйственный суд Винницкой области направлено исковое заявление к одному из сельских советов Ямпольского района и двух предпринимателей о признании недействительными договоров по текущему ремонту сельского дома культуры.
Напомним, поставщику оборудование для борьбы с COVID-19 сообщили о подозрении в присвоении более 10 млн грн.