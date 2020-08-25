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Сельсовет поймали на попытке отремонтировать дом культуры, "прикрываясь" COVID-19

Киев • УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сельский совет в Винницкой области хотел провести ремонт на несколько сотен тысяч в концертном зале дома культуры без использования электронной системы закупок, мотивируя это осуществлением мер по борьбе с COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Сельсовет поймали на попытке отремонтировать дом культуры, "прикрываясь" COVID-19

“Установлено, что сельсовет незаконно закупил услуги по ремонту концертного зала на сумму 379 тыс. грн без использования электронной системы закупок, мотивируя это осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения эпидемии и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины”, — говорится в сообщении.

Так, прокуратурой в Хозяйственный суд Винницкой области направлено исковое заявление к одному из сельских советов Ямпольского района и двух предпринимателей о признании недействительными договоров по текущему ремонту сельского дома культуры.

Напомним, поставщику оборудование для борьбы с COVID-19 сообщили о подозрении в присвоении более 10 млн грн.

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