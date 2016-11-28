Силовики в окупованому Криму займаються татарами, “диверсантами” і релігійними організаціями - захисник

“Перший напрямок — це політичний, це боротьба з кримськими татарам, з політичними органами, з виборними органами. Заборона Меджлісу, "справа 26 лютого", справа стосовно Ільмі Умерова, низка адміністративних справ щодо членів Меджлісу, які у результаті будуть конвертовані в кримінальні справи, це неминуче. Це буде. Другий напрямок — релігійний, "Хізб ут-Тахрір" і третій — справи про шпигунів, диверсантів. Це така єпархія спецслужб", - сказав М.Полозов.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в включеному Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх розміщених українських політв’язнів і заручників.