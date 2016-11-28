Силовики в окупованому Криму займаються татарами, “диверсантами” і релігійними організаціями - захисник

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 83569 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 99180 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 98752 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 102825 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 111831 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 166564 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74744 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 161857 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111454 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69884 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 14949 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 18199 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 15700 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 14392 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 22103 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 6166 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 83563 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 166556 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 185770 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 161851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101257 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103342 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47544 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50628 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 65079 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Силовики в окупованому Криму займаються татарами, “диверсантами” і релігійними організаціями - захисник

Київ • УНН

 • 6823 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Для роботи силовиків на території окупованого півострова є три основних напрямки: кримські татари, релігія і диверсанти. Про це в ранковому ефірі "Радіо Свобода" повідомив російський адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Силовики в окупованому Криму займаються татарами, “диверсантами” і релігійними організаціями - захисник

“Перший напрямок — це політичний, це боротьба з кримськими татарам, з політичними органами, з виборними органами. Заборона Меджлісу, "справа 26 лютого", справа стосовно Ільмі Умерова, низка адміністративних справ щодо членів Меджлісу, які у результаті будуть конвертовані в кримінальні справи, це неминуче. Це буде. Другий напрямок — релігійний, "Хізб ут-Тахрір" і третій — справи про шпигунів, диверсантів. Це така єпархія спецслужб", - сказав М.Полозов.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в включеному Криму і закликало припинити тиск на нього. Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх розміщених українських політв’язнів і заручників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11