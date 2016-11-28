Силовики в оккупированном Крыму занимаются татарами, "диверсантами" и религиозными организациями - защитник

"Первое направление - это политическое, это борьба с крымскими татарам, с политическими органами, с избирательными органами. Запрет Меджлиса, "дело 26 февраля", дело в отношении Ильми Умерова, ряд административных дел в отношении членов Меджлиса, которые в результате будут конвертированы в уголовные дела, это неизбежно. Это будет. Второе направление - религиозное, "Хизб ут-Тахрир" и третье - дела о шпионах, диверсантах. Это такая епархия спецслужб", - сказал Н.Полозов.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратилось к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех украинских политзаключенных и заложников.