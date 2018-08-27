Силовики розігнали антиурядовий протест у столиці Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Близько 6 години у понеділок молдовські поліцейські оточили пам'ятник Штефану чел Маре у столиці Молдови Кишиневі, де зібралися учасники антиурядового протесту, що залишилися на ніч, і силою вивели звідти демонстрантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Блокнот Молдова.
Особливо наполегливих прихильників опозиційних політиків Андрія Нестасе і Майї Санду правоохоронцям довелося виносити на руках, пише видання.
Після цього поліцейські оточили ділянку на площі навколо пам'ятника Штефана чел Маре. Таким чином "правоохоронці забезпечили безпеку покладання квітів з нагоди Дня незалежності Молдови", відзначає видання.
Очільник головного управління громадської безпеки генерального інспекторату поліції країни Маріан Максіан, як повідомляється, "закликав людей до порядку, запропонувавши демонстрантам змінити тимчасово місце перебування".
Як зазначається, підкріплення, яке прибуло на допомогу поліції, забезпечило периметр безпеки у межах вулиць Колумна, Бенулеску-Бодоні, Пушкіна і проспекту Штефана чел Маре. Рух громадського та особистого транспорту у межах цього району перекрито. Водіїв перенаправляють на інші вулиці.
У відповідь на дії поліції Майя Санду закликала активістів силою зайняти площу о 9 годині, коли, як вона висловилася, "узурпатори і злодії прийдуть, щоб осквернити пам'ятник Штефану чел Маре". Андрій Нестасе своєю чергою попросив повернутися на площу людей, які пішли після вчорашнього мітингу, пише видання.
Нагадаємо, 26 серпня ввечері у центрі Кишинева тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Учасники виступили проти політики уряду, очолюваного Демократичною партією, лідером якої є контроверсійний мільярдер Володимир Плахотнюк.