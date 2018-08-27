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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силовики разогнали антиправительственный протест в столице Молдовы

Киев • УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Около 6:00 в понедельник молдавские полицейские окружили памятник Штефану чел Маре в столице Молдовы Кишиневе, где собрались участники антиправительственного протеста, оставшиеся на ночь, и силой вывели оттуда демонстрантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Блокнот Молдова.

Силовики разогнали антиправительственный протест в столице Молдовы

Особенно упорных сторонников оппозиционных политиков Андрея Нэстасе и Майи Санду правоохранителям пришлось выносить на руках, пишет издание.

После этого полицейские окружили участок на площади вокруг памятника Штефана чел Маре. Таким образом "правоохранители обеспечили безопасность возложение цветов по случаю Дня независимости Молдовы", отмечает издание.

Глава главного управления общественной безопасности генерального инспектората полиции страны Мариан Максиан, как сообщается, "призвал людей к порядку, предложив демонстрантам изменить временно место нахождения".

Как отмечается, подкрепление, которое прибыло на помощь полиции, обеспечило периметр безопасности в границах улиц Колумна, Бенулеску-Бодони, Пушкина и проспекта Штефана чел Маре. Движение общественного и личного транспорта в пределах этого района перекрыто. Водителей перенаправляют на другие улицы.

В ответ на действия полиции Майя Санду призвала активистов силой занять площадь в 9:00, когда, как она выразилась, "узурпаторы и воры придут, чтобы осквернить памятник Штефану чел Маре". Андрей Нэстасе в свою очередь попросил вернуться на площадь людей, которые ушли после вчерашнего митинга, пишет издание.

Напомним, 26 августа вечером в центре Кишинева тысячи людей вышли на антиправительственный протест. Участники выступили против политики правительства, возглавляемого Демократической партией, лидером которой является контроверсионный миллиардер Владимир Плахотнюк.

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