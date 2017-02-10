Сильний снігопад в Японії залишив без електрики більше 1,3 тис. будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У результаті сильних снігопадів у префектурі Тотторі близько 1,3 тисяч сімей міста Курайоші (острів Хонсю) залишилися без електроенергії. Про це повідомляє The Japan Times, передає УНН.
Як зазначає видання, за даними метеорологічної служби, снігопад може тривати до неділі й поширюватись на всю частину західної Японії.
Видання наголошує, що негода спричинила збої в роботі залізничного транспорту і затори на автомагістралях.
Також зазначається, що за добу в деяких районах Тотторі, Хіросіма і Сімане випало до 40 см снігу. Проте, за прогнозами, до 6 години ранку суботи, в деяких районах може випасти до 100 см снігу.
Нагадаємо, через снігопад у США скасували тисячі авіарейсів.