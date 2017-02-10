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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сильный снегопад в Японии оставил без электричества более 1,3 тыс. домов

Киев • УНН

 • 10069 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате сильных снегопадов в префектуре Тоттори около 1300 семей города Кураёси (остров Хонсю) остались без электроэнергии. Об этом сообщает The Japan Times, передает УНН.

Сильный снегопад в Японии оставил без электричества более 1,3 тыс. домов

Как отмечает издание, по данным метеорологической службы, снегопад может продолжаться до воскресенья и распространяться на всю часть западной Японии.

Издание отмечает, что непогода вызвала сбои в работе железнодорожного транспорта и пробки на автомагистралях.

Также отмечается, что за сутки в некоторых районах Тоттори, Хиросима и Симанэ выпало до 40 см снега. Однако, по прогнозам, к 6:00 утра субботы, в некоторых районах может выпасть до 100 см снега.

Напомним, из-за снегопада в США отменили тысячи авиарейсов.

Украинские Национальные Новости

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