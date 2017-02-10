Сильный снегопад в Японии оставил без электричества более 1,3 тыс. домов

Как отмечает издание, по данным метеорологической службы, снегопад может продолжаться до воскресенья и распространяться на всю часть западной Японии.

Издание отмечает, что непогода вызвала сбои в работе железнодорожного транспорта и пробки на автомагистралях.

Также отмечается, что за сутки в некоторых районах Тоттори, Хиросима и Симанэ выпало до 40 см снега. Однако, по прогнозам, к 6:00 утра субботы, в некоторых районах может выпасть до 100 см снега.

Напомним, из-за снегопада в США отменили тысячи авиарейсов.