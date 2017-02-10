Сильный снегопад в Японии оставил без электричества более 1,3 тыс. домов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате сильных снегопадов в префектуре Тоттори около 1300 семей города Кураёси (остров Хонсю) остались без электроэнергии. Об этом сообщает The Japan Times, передает УНН.
Как отмечает издание, по данным метеорологической службы, снегопад может продолжаться до воскресенья и распространяться на всю часть западной Японии.
Издание отмечает, что непогода вызвала сбои в работе железнодорожного транспорта и пробки на автомагистралях.
Также отмечается, что за сутки в некоторых районах Тоттори, Хиросима и Симанэ выпало до 40 см снега. Однако, по прогнозам, к 6:00 утра субботы, в некоторых районах может выпасть до 100 см снега.