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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16731 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Сильні дощі спровокують наводнення річок у Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Карпатському регіоні сьогодні очікуються сильні дощі, на фоні цього очікується підвищення рівнів води на річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Сильні дощі спровокують наводнення річок у Карпатах

За даними синоптиків, 3 жовтня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі.

У зв’язку з очікуваними значними дощами, 3-4 жовтня, на річках басейнів Сяну, Дністра у межах Львівської, Івано-Франківської областей та річках Закарпаття, очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 годину.

Нагадаємо, 3 жовтня по Україні пройдуть дощі, місцями гроза.

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