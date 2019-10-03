Сильні дощі спровокують наводнення річок у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Карпатському регіоні сьогодні очікуються сильні дощі, на фоні цього очікується підвищення рівнів води на річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
За даними синоптиків, 3 жовтня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі.
У зв’язку з очікуваними значними дощами, 3-4 жовтня, на річках басейнів Сяну, Дністра у межах Львівської, Івано-Франківської областей та річках Закарпаття, очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 годину.
Нагадаємо, 3 жовтня по Україні пройдуть дощі, місцями гроза.