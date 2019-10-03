Сильные дожди спровоцируют наводнение рек в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Карпатском регионе сегодня ожидаются сильные дожди, на фоне этого ожидается повышение уровней воды на реках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
По данным синоптиков, 3 октября на Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди.
В связи с ожидаемыми значительными дождями, 3-4 октября, на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8:00.
Напомним, 3 октября в Украине пройдут дожди, местами гроза.