Сили спротиву бажають не доброго вечора окупантам: Федоров повідомив де на Запоріжжі гучно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку. Кілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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«Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку! А декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Жителі зафіксували 2 гучних вибухи. Підраховуємо втрати рашистів»,- написав Федоров.
Доповнення
У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці пролунав вибух.