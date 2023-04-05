Сили спротиву бажають не доброго вечора окупантам: Федоров повідомив де на Запоріжжі гучно

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку. Кілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.