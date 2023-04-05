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Сили спротиву бажають не доброго вечора окупантам: Федоров повідомив де на Запоріжжі гучно

Сили спротиву бажають не доброго вечора окупантам: Федоров повідомив де на Запоріжжі гучно

Київ • УНН

 • 641599 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку. Кілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку! А декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Жителі зафіксували 2 гучних вибухи. Підраховуємо втрати рашистів»,- написав Федоров.

Доповнення

У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці пролунав вибух.

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