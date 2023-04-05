Силы сопротивления желают не доброго вечера оккупантам: Федоров сообщил, где в Запорожской области громко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Не доброго вечера желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака. Несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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«Просто сейчас не доброго вечера желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака! А несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Жители зафиксировали 2 громких взрыва. Подсчитываем потери рашистов»,- написал Федоров.
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Во временно захваченном оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром прогремел взрыв.