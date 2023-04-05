Силы сопротивления желают не доброго вечера оккупантам: Федоров сообщил, где в Запорожской области громко

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Не доброго вечера желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака. Несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.