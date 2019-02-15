Сили спеціальних операцій ЗСУ готові до кризових ситуацій - Генштаб

"Генеральним штабом проаналізовано дії спеціальних підрозділів Російської Федерації і у нас вже готові плани протидії на різні сценарії кризових ситуацій. Наше завдання — не знижувати темп впровадження нових стандартів у підготовці, технічному оснащенні та всебічному забезпеченні вітчизняних Сил спеціальних операцій", - сказав Муженко.

У заході, організованому за сприянням штабу Сил спецоперацій НАТО, взяли участь військові фахівці з США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Данії та Канади.

Як повідомляв УНН, за словами президента Петра Порошенка за час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.