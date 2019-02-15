Сили спеціальних операцій ЗСУ готові до кризових ситуацій - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив про готовність Сил спеціальних операцій до протидії різним сценаріям кризових ситуацій, спланованих Росією. Про це він розповів на міжнародній конференції з питань розвитку військ ССО, в якій взяли участь представники країн НАТО, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Генеральним штабом проаналізовано дії спеціальних підрозділів Російської Федерації і у нас вже готові плани протидії на різні сценарії кризових ситуацій. Наше завдання — не знижувати темп впровадження нових стандартів у підготовці, технічному оснащенні та всебічному забезпеченні вітчизняних Сил спеціальних операцій", - сказав Муженко.
У заході, організованому за сприянням штабу Сил спецоперацій НАТО, взяли участь військові фахівці з США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Данії та Канади.
Як повідомляв УНН, за словами президента Петра Порошенка за час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.