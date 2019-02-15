Силы специальных операций ВСУ готовы к кризисным ситуациям - Генштаб

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128115 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124497 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158897 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Силы специальных операций ВСУ готовы к кризисным ситуациям - Генштаб

Силы специальных операций ВСУ готовы к кризисным ситуациям - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7451 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о готовности Сил специальных операций к противодействию различным сценариям кризисных ситуаций, спланированных Россией. Об этом он рассказал на международной конференции по вопросам развития войск ССО, в которой приняли участие представители стран НАТО, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннему обеспечению отечественных Сил специальных операций", - сказал Муженко.

В мероприятии, организованном при содействии штаба Сил спецопераций НАТО, приняли участие военные специалисты из США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Канады.

Как сообщал УНН, по словам президента Петра Порошенко за время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.

Украинские Национальные Новости

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