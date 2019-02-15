Силы специальных операций ВСУ готовы к кризисным ситуациям - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о готовности Сил специальных операций к противодействию различным сценариям кризисных ситуаций, спланированных Россией. Об этом он рассказал на международной конференции по вопросам развития войск ССО, в которой приняли участие представители стран НАТО, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннему обеспечению отечественных Сил специальных операций", - сказал Муженко.
В мероприятии, организованном при содействии штаба Сил спецопераций НАТО, приняли участие военные специалисты из США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Канады.
Как сообщал УНН, по словам президента Петра Порошенко за время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.