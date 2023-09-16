Сили оборони України знищили одразу два ЗРК Бук-М3 на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сили оборони України знищили два зенітно-ракетні комплекси росіян «Бук-М32 у тимчасово окупованому Світлодарську на Донеччині. Про це повідомив центр стратегічних комунікацій: StratСom Ukraine, передає УНН.
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За інформацією, обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.
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«Сьогодні (16 вересня – ред.) близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно «демілітаризували» два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3», — йдеться у повідомленні.
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Додамо
За даними Міноборони України, ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки.