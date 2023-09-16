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Силы обороны Украины уничтожили сразу два ЗРК Бук-М3 в Донецкой области

Киев • УНН

 • 953186 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Силы обороны Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса россиян «Бук-М32 во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области. Об этом сообщил центр стратегических коммуникаций: StratСom Ukraine, передает УНН.

Детали

По информации, оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Цитата

«Сегодня (16 сентября – ред.) около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно «демилитаризовали» два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3», — говорится в сообщении.

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Добавим

По данным Минобороны Украины, ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, враг пытается прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки. 

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