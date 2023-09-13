Сили оборони Півдня знищили ще один ворожий катер "Тунець"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські захисники знищили у Чорному морі ворожий катер типу КС-701 "Тунець", інформує УНН з посиланням на сторінку Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
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"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ 13 вересня повідомив, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 350 осіб, 4584 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.