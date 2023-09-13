Силы обороны Юга уничтожили еще один вражеский катер "Тунец"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские защитники уничтожили в Черном море вражеский катер типа КС-701 "Тунец", информирует УНН со ссылкой на страницу Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
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"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 “Тунец”. Вместе к Победе!" - говорится в сообщении.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ 13 сентября сообщил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 350 человек, 4584 танков и сотен единиц другой военной техники.