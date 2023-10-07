Сили оборони мали успіх східніше Андріївки на Донеччині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Про це повідомив у раноковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.