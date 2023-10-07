Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области - Генштаб
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех севернее Копани и севернее Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам за сутки – Генштаб
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага возле Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.