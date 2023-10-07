Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области - Генштаб

Киев. 7 октября. УНН. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех севернее Копани и севернее Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.