Сили оборони уразили 3 райони зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українські захисники вразили склади окупантів на Херсонщині та Луганщині.