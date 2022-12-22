Силы обороны поразили 3 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника», - говорится в сообщении.
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Украинские защитники поразили склады оккупантов в Херсонской и Луганской областях.