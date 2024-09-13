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Сікорський заявив про прогрес у створенні "українського легіону"

Сікорський заявив про прогрес у створенні "українського легіону"

Київ • УНН

 • 59711 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про прогрес у створенні "Українського легіону". Польща готова підготувати цей добровольчий військовий підрозділ на своїй території.

Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що справа створення "Українського легіону" просунулась вперед. Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України у пʼятницю, передає УНН.

"Можна сказати, що ми пропхали справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати "Український легіон" на території країни", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що більше деталей розголосити не може, адже не хоче давати приводів росії для "здійснення саботажів".

Нагадаємо 

В безпековій угоді з Варшавою зафіксовано формування та підготовку на території Польщі "українського легіону" - нового добровольчого військового підрозділу. Українці, які перебувають в Польщі, Литві в інших країнах ЄС добровільно зможуть приєднатися до оборони України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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