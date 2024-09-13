Сикорский заявил о прогрессе в создании "украинского легиона"

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что дело создания "Украинского легиона" продвинулось вперед. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу, передает УНН.

"Можно сказать, что мы пропихнули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить "Украинский легион" на территории страны", - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что больше деталей разгласить не может, ведь не хочет давать поводов россии для "осуществления саботажа".

Напомним

В соглашении по безопасности с Варшавой зафиксировано формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Украинцы, которые находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно смогут присоединиться к обороне Украины.