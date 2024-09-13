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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сикорский заявил о прогрессе в создании "украинского легиона"

Сикорский заявил о прогрессе в создании "украинского легиона"

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 18:05  •  11890 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прогрессе в создании "Украинского легиона". Польша готова подготовить это добровольческое военное подразделение на своей территории.

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что дело создания "Украинского легиона" продвинулось вперед. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу, передает УНН.

"Можно сказать, что мы пропихнули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить "Украинский легион" на территории страны", - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что больше деталей разгласить не может, ведь не хочет давать поводов россии для "осуществления саботажа".

Напомним 

В соглашении по безопасности с Варшавой зафиксировано формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Украинцы, которые находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно смогут присоединиться к обороне Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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