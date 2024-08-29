Сікорський: "Не бачу готовності росії до мирних переговорів"
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі заявив, що росія продовжує вимагати капітуляції України і не готова до мирних переговорів. Сікорський підкреслив право України завдавати ударів по території агресора для захисту своєї території.
росія продовжує вимагати капітуляції України, не видно готовності кремля до мирних переговорів, заявив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що Україна має право завдати удари по території агресора. Про це він сказав в інтерв'ю PAP, передає УНН.
"Я не бачу готовності росії до мирних переговорів. росія продовжує вимагати від України капітуляції, і поки це так, Україна не прийме цього", - сказав Сікорський, відповідаючи на запитання про заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку мирного плану до кінця листопада.
Він додав, що перспективи українського наступу наразі "досить оптимістичні". "Україна зробила щось несподіване для путіна - вона окупувала частину росії. Тепер є основа для розмови і для заклику до обох країн відступити до міжнародно визнаного кордону", - вказав міністр.
Коментуючи використання Україною західної зброї для ударів по території рф Сікорський наголосив, що "на Україну було скоєно напад і, щоб захистити свою територію, відтіснити ворога від своїх кордонів, вона має право використовувати надану їй техніку, згідно із законами війни".
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Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку мирного плану до кінця листопада. План передбачає переговори з різними країнами щодо територіальної цілісності України.